В РоSSии против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поэтому там традиционно переходят к ядерным угрозам

РоSSия продолжает показывать свое недовольство планами Финляндии и Швеции вступить в НАТО. На этот раз касаемо этом высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На своем Телеграмм-канале он отметил, что когда это произойдет, в РоSSии официально станет больше "официально зарегистрированных врагов".

"Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен, — пишет Медведев. - До сегодняшнего дня РоSSия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: "заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма".

При этом он отметил, что ситуация в Украине никак не отразилась на желании этих двух стран стать членами Альянса. К тому же с ними у РоSSии нет таких противоречий, как с Украиной.