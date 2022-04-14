ОК "Юг" подтвердило, что пораженный ВСУ флагман Черноморского флота РФ затонул

Крейсер "Москва" был подбит украинской ракетой "Нептун".

ОК "Юг" подтвердило, что пораженный ВСУ флагман Черноморского флота РФ затонул
Російський крейсер "Москва" пішов у вказаному українцями напрямку
Фото: ua-stena.info

В Оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины подтвердили, что подбитый украинской крылатой ракетой "Нептун" крейсер "Москва" загорелся и затонул.

"В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" пораженный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РоSSии – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть", - сказано в сообщении.

Ранее роSSийские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщали, что "Москва" затонула после сигнала SOS. Отмечалось, что на самом крупном крейсере Черноморского флота начался пожар, во время которого сдетонировал боеприпас и произошел взрыв. Экипаж корабля был эвакуирован.

Крейсер "Москва" находился в 25-30 милях от острова Змеиный рядом с Одессой. Причины пожара устанавливаются, но основная версия – ракетный удар.

В Минобороны РФ признали, что крейсер получил серьезные повреждения. Сигнал SOS был подан в 1:05 14 апреля.

В начале войны крейсер "Москва" вместе с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" потребовали сдаться защитникам острова Змеиный. На что те ответили уже легендарной фразой "Русский военный корабль, иди нах..й!"

"Москва" – флагман роSSийского Черноморского флота. Его построили в Николаеве еще во времена СССР, строительство началось в 1976 году. Первоначально крейсер назывался "Слава".

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