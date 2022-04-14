Затонул крейсер "Москва", в который вчера попала украинская ракета, - росСМИ

Крейсер "Москва" затонул. Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Напомним, вчера ракетный крейсер "Москва" был поврежден ударами противокорабельных крылатых ракет "Нептун", выпущенных защитниками Украины. Судно сейчас горит в Севастопольской бухте.

Об этом сначала сообщил известный волонтер Александр Карпюк. Впоследствии информацию подтвердил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

«Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный, – написал он. – Ракеты «Нептун», стоящие на страже Черного моря, нанесли роSSийскому кораблю очень серьезные повреждения», - заявил Марченко.

РоSSийские СМИ украинскую ракету стыдливо не упоминают. Пишут, что Москва загорелась и затонула после детонации боеприпаса.

Напомним, в начале войны крейсер "Москва" вместе с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" потребовали сдаться защитникам острова Змеиный. На что они ответили уже легендарной фразой "Русский военный корабль, иди нах..й!".