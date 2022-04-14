15-й удар по оккупантам в Чернобаевке скорректировали простые украинцы

Это стало возможным благодаря совместному сайту по сбору информации о местах дислокации техники и живой силы противника.

Огонь по Чернобаевке на Херсонщине, где роSSийская армия упорно размещает свою военную технику, в 15-й раз скорректировали простые украинцы. Это стало возможным благодаря совместному сайту фонда "Вернись живым" и спецназовцам, который запустили полтора месяца назад.

В "Вернись живым" отмечают, что до недавнего времени ресурс собирал информацию о местах дислокации техники и живой силе противника, в основном, на Киевщине, Сумщине и Харьковщине. Теперь первыми направлениями сбора информации являются южные, восточные и юго-восточные области.

"Запорожчина, Николаевщина, Донетчина и Луганщина, теперь – ваш ход! Обращаемся к жителям этих регионов, и призываем выбивать врага вместе с нами", – призывают в благотворительном фонде, который помогает ВСУ.

Если вы заметили скопление техники и живой силы россиян – зафиксируйте точное место и время увиденного. Постарайтесь счесть приблизительное количество рашистов и их техники, а затем передайте данные чат-боту в одном из мессенджеров.

Поселок Чернобаевка расположен в северных окрестностях Херсона. Еще недавно здесь действовал международный аэропорт "Херсон". В 2021 году отсюда еженедельно летали рейсы в Киев , Стамбул и Тбилиси. Здесь же на время перед войной запускала рейсы компания Ryanair.

Утром 24 февраля 2022 года россияне нанесли удар по складам с горючим в Чернобыевке, а уже в первые дни вторжения захватили местный аэродром, который они рассматривали как стратегический пункт переброски ресурсов из Крыма.