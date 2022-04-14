Украинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропаганды

Украинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропаганды

Несмотря на серьезные ранения, оккупанты отказываются предоставлять медицинскую помощь нашим военным в плену.

Из плена роSSийских оккупантов освободили двух украинских пилотов Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа. Военнослужащие рассказали, что россияне угрожали пытками, а также не оказывали элементарной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерство обороны Украины.

Украинские пилоты попали в плен еще 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. Для них несколько раз меняли место содержания, и в конце концов доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами.

Пепеляшко рассказал, что, несмотря на серьезные ранения, оккупанты отказываются предоставлять медицинскую помощь нашим военным в плену.

"Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно. Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части по кусочку. Упоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает", – рассказывает пилот.

Другой пилот Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину "придумал Ленин". При этом роSSийские офицеры даже при допросах признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей достичь не удалось.


Александра Павленко, politeka.net

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