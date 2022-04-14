WSJ: Война в Украине возродила глобальное зло

Путинская война против соседней страны заставляет пересмотреть понятие зла в мире и то, как следует на него реагировать, информирует ZN.ua.

WSJ: Война в Украине возродила глобальное зло
© Полк "Азов"/Facebook

Зло потеряло былую «славу» много лет назад. Зло предполагало, что дьявол возможен. И вместе эти понятия рассматривались как преграда для определенных форм частной ответственности за поведение. Поэтому мир решил умалять зло и расширить определение добра.

Но умаление дьявола имеет свою цену, что стало очевидным во времена, когда мир смотрит в бездну человеческой катастрофы в Украине. Тактика «выжженной земли», к которой прибегает Владимир Путина, возродила возможность мирового зла, чистого, убедительного и неоспоримого.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет Дэниел Хеннингер. Тема признания зла как такового стала сложной. Ведь жизнь в эру непостоянных постмодерных терминов предполагает, что четкое, традиционное понимание хоть чего обязательно станет предметом для просмотра. Можно было согласиться, что теракты 11 сентября 2001 или взрывы на улицах городов Европы были актом террора. Но уточнение, что это был «исламский» террор, быстро раскритиковали как неточное, несправедливое или оскорбительное. Простое зло стало темой для прений.


Лесь Димань, ZN.ua

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