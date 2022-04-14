WSJ: Война в Украине возродила глобальное зло

Зло потеряло былую «славу» много лет назад. Зло предполагало, что дьявол возможен. И вместе эти понятия рассматривались как преграда для определенных форм частной ответственности за поведение. Поэтому мир решил умалять зло и расширить определение добра.

Но умаление дьявола имеет свою цену, что стало очевидным во времена, когда мир смотрит в бездну человеческой катастрофы в Украине. Тактика «выжженной земли», к которой прибегает Владимир Путина, возродила возможность мирового зла, чистого, убедительного и неоспоримого.