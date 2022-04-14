Бельгия предоставляет помощь и защиту украинским беженцам

Бельгия стала одной из стран, которая открыла свои двери для беженцев из Украины. Государство предоставляет помощь для украинцев в виде трудоустройства, проживания и доступа к целому ряду важных услуг.

В Брюсселе создан специальный Центр регистрации – Brussels Expo, Palais 8 Heysel, куда могут обратиться беженцы из Украины и получить помощь. Ведомство работает ежедневно, без выходных, с 8:30 утра до 17:30 вечера. Здесь переселенцам выдают сертификат о временной защите.

Кроме того, получив сертификат о предоставлении временной защиты, беженцы из Украины могут подать заявление на оформление вида на жительство (А-карта) в местном органе муниципалитета.

Переселенцам в Бельгии, которые получили А-карту, открывается доступ к медицинскому страхованию, возможности работать и учиться (для детей беженцев). Чтобы украинцам было легче трудоустроиться и жить в Бельгии, для них организованы бесплатные курсы по изучению языка.

В Бельгии малоимущие украинцы могут подать заявку на получение финансовой поддержки – выплаты в размере прожиточного минимума. Размер выплат составляет 310 евро единовременной помощи и 1090 евро ежемесячно.

Напомним, ранее беженцам из Украины напомнили о необходимости платить налоги в родной стране, даже если они работают в Европе.