Украинцам не стоит расслабляться, на 9 мая россия готовит "пакость": в Минобороны срочно предупредили

Украинцам не стоит расслабляться, на 9 мая россия готовит "пакость": в Минобороны срочно предупредили

Киев остается целью врага, а угрозы сохраняются для всей страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что роSSийская армия накапливает силы для продолжения эскалации в Украине.

Поэтому не стоит связывать возможность возвращения в Киев к определенной дате, даже если это "сакральная" для россиян дата 9 мая. Об этом замминистра обороны сообщила в эфире телемарафона.

По ее словам, россия продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину, Киев остается целью врага, а угрозы сохраняются для всей страны.

Маляр согласилась, что "у врага была амбиция пройтись 9 мая по Киеву – и, пожалуй, из тех планов и слухов сейчас идет такая интерпретация, что до 9-го стоит подождать".

"Почерк роSSийского КГБ и роSSийской армии состоит в том, что они все пытаются приурочить к каким-то историческим датам. А 9 мая – это для них сакральная дата, они всю героизацию своего государства строят на этой дате. День независимости и 9 мая – это для них две ключевые даты, когда они стараются больше пакостей нам сделать, поэтому, возможно, это и не безосновательно", - заявила Маляр.

В связи с этим, Минобороны Украины не ожидают прекращение боевых действий со стороны россии после 9 мая.


Александра Павленко, politeka.net

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