Истребители ВВС стран НАТО постоянно тренируются в течение года вместе с союзниками и партнерами для поддержания высочайшего уровня готовности и эффективности. Учения Ramstein Alloy охватили дня тренировок, где отработали реальные сценарии, с которыми сталкивается пилоты в Балтийском регионе.

“Эти учения жизненно важны для Балтийской воздушной полиции и усиленных отрядов воздушной полиции. В этом году в учениях принимают участие союзники из Испании , Германии, Чехии, Франции, Турции и Бельгии, а также партнеры из Швеции и Финляндии”, - рассказали в НАТО.

"Истребители союзников постоянно тренируются в течение года вместе с союзниками и партнерами, чтобы поддерживать высочайший уровень готовности и эффективности", - сказал генерал-лейтенант Паскаль Делерс, заместитель командующего воздушным командованием НАТО. "Такие учения, как Ramstein Alloy, являются основой нашей миссии по охране воздушного пространства, которая является частью 360-градусного сдерживания Евро-Атлантического пространства", - добавил он.

Основными сценариями, которые отрабатывают участники учений были медленный перехват и потеря связи с гражданским самолетом сопровождения. Другие направления подготовки включали имитацию катапультирования экипажа с активацией поисково-спасательной цепи, боевую подготовку в воздухе и дозаправку в воздухе.

Большинство финнов - 84% - сказали, что видят в РоSSии угрозу своей стране из-за полномасштабной войны против Украины.

“Изменившаяся обстановка требует от Финляндии пересмотра нынешней политики безопасности", - добавил глава МИД .

В докладе говорится, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайконен заявил, что хотя военная ситуация на границах Финляндии спокойная, страна должна быть готова к возможным вызовам.

Правительственный отчет обсудят в парламенте после пасхальных каникул. На его основе решат, подаст ли Финляндия заявку на вступление в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее неоднократно заявляла, что ожидает быстрого обсуждения и принятия решения в ближайшие недели.