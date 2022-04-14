Главу ОПЗЖ Мариуполя и экс-мужа Поклонской задержало ГБР

Проверка на полиграфе подтвердила его сотрудничество с оккупантами, информирует ZN.ua.

Главу ОПЗЖ Мариуполя и экс-мужа Поклонской задержало ГБР
© ГБР

Бывшего мужа мужем экс-генеральной прокурорки Крыма Наталии Поклонской, которая была одним из главных пособников оккупантов во время аннексии Крыма, и параллельно руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета задержало Государственное бюро расследований по подозрению в содействии роSSийским оккупантам.

«Этот «политик» прошел «тернистый» путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь». Он стал рупором кремля на востоке – выступал за восстановление экономических завязок с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины», - сообщили в ГБР.

Вероятно, речь идет о Владимире Клименко, который возглавлял ОПЗЖ в Мариуполе. В настоящее время задержанный уже прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его вероятную причастность к коллаборационной деятельности.

В ГБР отметили, что накануне военного вторжения РоSSии коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти.

В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.


Ирина Знась, ZN.ua

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