«Война до сих пор не закончилась»: киевлянам сообщили, будут ли отмечать Пасху

Сегодня, 24 апреля, в украинской столице проводят толоку – все, у кого есть возможность принимают участие в уборке.

Таким образом у горожан есть возможность поучаствовать в подготовке Киева к праздникам. Как заявили в КГГА, Пасху в столице будут праздновать, как всегда, несмотря на военное положение.

«Даже в условиях военного положения Пасху мы должны встретить, как это всегда было в Киеве раньше», - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Несмотря на просьбу властей не спешить возвращаться в Киев , на въезде в город образовались пробки – люди хотят как можно быстрее оказаться дома.

«Если в центре города мы раздвигаем блоки, чтобы освободить движение, то в окрестностях Киева мы этого сделать не можем. Это рекомендация военных, потому что война до сих пор не закончилась. А убирать то, что строилось месяц – опрометчиво, как минимум", - пояснили в КГГА.

Добавим, что в то же время в Минобороны Украины заявили, что не ожидают прекращения боевых действий со стороны противника после 9 мая.