Двух украинских пилотов освободили из плена роSSийских оккупантов — ГУР Минобороны

Сейчас пилоты в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь, информирует ZN.ua.

Двух украинских пилотов освободили из плена роSSийских оккупантов — ГУР Минобороны
© ГУР Минобороны Facebook

ГУР Минобороны освободило двух украинских пилотов, находившихся в плену роSSийских захватчиков. Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань в Черниговской области, сообщает Главное управление разведки.

«Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Вместе с тем постоянно продолжались изнурительные допросы.

«Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды о том, что Украину придумал Ленин: «Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Упоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности», - сообщает ГУР.

РоSSийские офицеры даже при допросах признавали, что их «блицкриг» провалился и поставленных целей достичь не удалось.

«Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине «нациков», говорит Иван Пепеляшко: «Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша», - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что сразу после возвращения из плена пилотов встретил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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