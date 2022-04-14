В РоSSии до 40% контрактников, которых вернули из Украины, отказываются ехать обратно – росСМИ

Контрактников пытаются привлечь к уголовной ответственности, но пока это не удалось, информирует ZN.ua.

В РоSSии до 40% контрактников, которых вернули из Украины, отказываются ехать обратно – росСМИ
© kerch.fm

До 40% контрактников, которых вернули из Украины и готовят к новой заброске, отказываются ехать. Об этом пишет роSSийское издание Настоящее время со ссылкой на Руслана Левиева, основателя исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

«Дезертирством считается, если военнослужащий бежал с поля боя или по собственному желанию сдался украинцам. Либо если он находился на границе в составе вооруженных сил и убежал домой. Это дезертирство и уголовная ответственность. Но если отказник воевал в составе батальонной тактической группы, ее вывели в РоSSию и готовят к повторному вводу на территорию Украины, а он отказывается, но при этом не бежит домой, тогда произошедшее считается не дезертирством, а неисполнением приказа», - объясняет эксперт.

По его словам, есть уголовная статья за неисполнение приказа в том случае, если оно повлекло существенный вред военной службе, но это уже надо как-то доказывать.

«Исходя из того, что мы видели на примерах, их всех пугают уголовкой и таскают по военным прокуратурам. Но в итоге осудить никого не удалось. Отмечу, что пока это только наше наблюдение. Отказники становятся все более системным явлением. Они есть практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к заброске по новой, отказываются идти в бой», - заявил он.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
Минобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в школах УкраиныМинобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в школах Украины
Генсек ООН: Война РФ против Украины может обречь значительную часть человечества на голод, невиданный десятилетиямиГенсек ООН: Война РФ против Украины может обречь значительную часть человечества на голод, невиданный десятилетиями
США готовы принять меры против Китая, если он будет помогать РоSSии обойти санкцииСША готовы принять меры против Китая, если он будет помогать РоSSии обойти санкции
Сотрудники посольства Чехии вернулись в КиевСотрудники посольства Чехии вернулись в Киев
Минобороны РоSSии прямо угрожает ударами по КиевуМинобороны РоSSии прямо угрожает ударами по Киеву
ОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в УкраинеОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в Украине
Зеленский и Байден обсудили оборонную и финансовую поддержку УкраиныЗеленский и Байден обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины
В начале войны из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров — АрестовичВ начале войны из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров — Арестович
Шольц отреагировал на отказ Украины принять Штайнмайера в КиевеШольц отреагировал на отказ Украины принять Штайнмайера в Киеве
Похоже, обмена может не быть: у Путина напомнили, что Медведчук — не гражданин РоSSииПохоже, обмена может не быть: у Путина напомнили, что Медведчук — не гражданин РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости