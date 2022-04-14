В РоSSии до 40% контрактников, которых вернули из Украины, отказываются ехать обратно – росСМИ

До 40% контрактников, которых вернули из Украины и готовят к новой заброске, отказываются ехать. Об этом пишет роSSийское издание Настоящее время со ссылкой на Руслана Левиева, основателя исследовательской группы Conflict Intelligence Team.

«Дезертирством считается, если военнослужащий бежал с поля боя или по собственному желанию сдался украинцам. Либо если он находился на границе в составе вооруженных сил и убежал домой. Это дезертирство и уголовная ответственность. Но если отказник воевал в составе батальонной тактической группы, ее вывели в РоSSию и готовят к повторному вводу на территорию Украины, а он отказывается, но при этом не бежит домой, тогда произошедшее считается не дезертирством, а неисполнением приказа», - объясняет эксперт.

По его словам, есть уголовная статья за неисполнение приказа в том случае, если оно повлекло существенный вред военной службе, но это уже надо как-то доказывать.

«Исходя из того, что мы видели на примерах, их всех пугают уголовкой и таскают по военным прокуратурам. Но в итоге осудить никого не удалось. Отмечу, что пока это только наше наблюдение. Отказники становятся все более системным явлением. Они есть практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к заброске по новой, отказываются идти в бой», - заявил он.