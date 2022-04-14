Под Херсоном и Николаевом уничтожены восемь единиц техники и более 50 оккупантов

РоSSийская армия на Николаевском и Херсонском направлениях потеряла 54 человека личного состава и восемь единиц техники, в том числе две самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72, сообщает Оперативное командование "Південь" в Facebook.

"В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага в течение ночи наши войска нанесли точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза ракетных атак и с моря, и с временно оккупированного Крыма остается

Войска РФ продолжают психологическое давление на местное население в оккупированном Херсоне и области

"Ни дерзкие обстрелы, ни похищение, ни издевательство рашистов над гражданским населением не сломали дух Херсонской области. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине", - отметили в ОК "Юг".