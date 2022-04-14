Большинство немцев выступают за поставки тяжелых вооружений Украине - опрос

Но не готовы отказаться от роSSийских нефти и газа

Большинство жителей Германии (55%) выступают за поставки Украине тяжелых вооружений, 37% - против этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap, сообщает DW.

При этом сторонники ХДС/ХСС, "зеленых", СДПГ и СвДП преимущественно согласны с поставками тяжелых вооружений, а сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" - нет.

В то же время почти половина немцев (48%) выступают против запрета на импорт роSSийского газа и нефти. Поддержать эмбарго готовы лишь 40%.


Виктор Конев, ZN.ua

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