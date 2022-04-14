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2022-04-14
Большинство немцев выступают за поставки тяжелых вооружений Украине - опрос
Но не готовы отказаться от роSSийских нефти и газа
Большинство жителей Германии (55%) выступают за поставки Украине тяжелых вооружений, 37% - против этого.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap,
При этом сторонники ХДС/ХСС, "зеленых", СДПГ и СвДП преимущественно согласны с поставками тяжелых вооружений, а сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" - нет.
В то же время почти половина немцев (48%) выступают против запрета на импорт роSSийского газа и нефти. Поддержать эмбарго готовы лишь 40%.
Виктор Конев, ZN.ua