НАТО в получасе езды от Петербурга: Подоляк потроллил военные планы россии

роSSийские оккупанты, военные

На фоне полномасштабного вторжения россии на территорию Украины все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО.

Начав вторжение в Украину под предлогом недопущения вступления нашего государства в НАТО, россия умудрилась настроить против себя страны, которые даже не входили в НАТО.

Теперь рф может получить государства-члены Североатлантического союза в получасе езды от Петербурга. Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на мирных переговорах с РФ Михаил Подоляк.

"РоSSия уверяет, что начала войну, чтобы не разрешить Украине вступить в НАТО. После вступления Швеции и Финляндии Кремль получит НАТО в получасе езды в Петербург. 20 тысяч погибших роSSийских солдат. Разрушенная экономика. Полная изоляция. Но "спецоперация" все равно "по плану". Что же это был за план?" – написал Подоляк.

Стоит отметить, что Швеция и Финляндия могут вступить в Североатлантический Альянс летом текущего года.

Оба государства сегодня имеют нейтральный статус. При этом Швеция в течение последних 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако на фоне полномасштабного вторжения россии на территорию Украины все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
Науседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужнаНауседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужна
РоSSийские военные сомневаются в своей способности сломать Украину. Делаем все, чтобы их сомнения оправдались — ЗеленскийРоSSийские военные сомневаются в своей способности сломать Украину. Делаем все, чтобы их сомнения оправдались — Зеленский
Марин Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае победы на президентских выборахМарин Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае победы на президентских выборах
РоSSия превращает Черное и Азовское моря в роSSийские озера, НАТО должно противодействовать этому – Марк ВойджерРоSSия превращает Черное и Азовское моря в роSSийские озера, НАТО должно противодействовать этому – Марк Войджер
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море – ХельсинкиВступление Финляндии и Швеции в НАТО повысят стабильность в Балтийском море – Хельсинки
Переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент: "Встреча на уровне президентов…"Переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент: "Встреча на уровне президентов…"
Финляндия скоро примет решение по вопросу о членстве в НАТО – премьерФинляндия скоро примет решение по вопросу о членстве в НАТО – премьер
Премьер Швеции планирует летом подать заявку на членство в НАТО - СМИПремьер Швеции планирует летом подать заявку на членство в НАТО - СМИ
Подоляк назвал заявление Байдена о роSSийском геноциде в Украине шагом в суд над РоссиейПодоляк назвал заявление Байдена о роSSийском геноциде в Украине шагом в суд над Россией
Экс-заместитель главы роSSийского "Аэрофлота" призвал саботировать военные действия РФЭкс-заместитель главы роSSийского "Аэрофлота" призвал саботировать военные действия РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости