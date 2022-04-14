Морская пехота показала уничтожение очередного роSSийского "Орлан-10"

Оккупанты под прикрытием БТР пытались собрать его обломки, но получили ранения и скрылись.

Командование морской пехоты рассказало об уничтожении очередного роSSийского беспилотника "Орлан-10".

Вражеский аппарат был сбит подразделением 501-го отдельного батальона морской пехоты, сообщили в Минобороны.

"Орлан" летел довольно низко, в досягаемости для стрелкового оружия. Морпехи отработали, после чего БПЛА упал в нескольких километрах.

Фото: Министерство обороны Украины

"Сразу к месту выдвинулась группа, которая обнаружила потенциальный гумус в виде рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник, наши морпехи не растерялись, обошли с флангов и дали бой. Как только эти воины услышали первые выстрелы, несмотря даже на то, что их прикрывает БТР, они накивали пятками, аж роща шумела", – сообщили морпехи.

Фото: Министерство обороны Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Два оккупанта получили ранения. Пока им удалось скрыться, но свой беспилотник они так и не забрали.

Напомним, утром Генеральный штаб ВСУ обнародовал детали подрыва моста в Харьковской области вместе с оккупантами и вражеской техникой. Бойцы сил специальных операций уничтожили бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала".



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