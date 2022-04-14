"У Шойгу обширный инфаркт" – роSSийский бизнесмен Невзлин

А экс-вице-премьеру Дворковичу готовят камеру в Лефортово, информирует ZN.ua.

© Сайт президента РоSSии

В министра обороны РоSSии Сергея Шойгу, которого уже давно не видели на публике, обширный инфаркт, сообщает со ссылкой на собственные источники в Москве роSSийский бизнесмен, проживающий в Израиле, Леонид Невзлин.

«Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам», - написал он.

Также бизнесмен добавил, что в РоSSии арестовали двадцать генералов, которых подозревают в хищении средств, выделенных на подготовку войны в Украине. В частности, пропало около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига.

Также дело готовят против бывшего вице-премьер-министра Аркадия Дворковича, от которого ждут показаний против коллег и друзей

«Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдёт на сделку со следствием - его переведут в СИЗО «Матросская Тишина» или Лефортово», - утверждает Невзлин.

Что касается Владислава Суркова, то он в настоящее время находится под домашним арестом по подозрению в краже денег, выделенных на подготовку к войне.

Официально информацию о плачевном состоянии здоровья Шойгу в РоSSии не подтверждали.


Ирина Знась, ZN.ua

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