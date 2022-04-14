NYT: Бесплатный совет Путину – договаривайся о мире, дурак!

Второй этап войны против Украины не принесет Москве желаемого успеха, потому что украинская армия уже полностью перешла на новейшие методы ведения войны, информирует ZN.ua.

NYT: Бесплатный совет Путину – договаривайся о мире, дурак!
© unsplash/fu_psi

Владимир Путин готовит массивную военную операцию, чтобы попытаться захватить хотя бы небольшую часть территории на востоке Украины. Так он надеется, что сможет оправдать свою провальную войну против Украины.

« Я подумал: кто бы мог дать ему лучший совет сейчас? Мой выбор остановился на одном из главных учителей стратегии - недавно ушедшем на пенсию Джонне Арквилле, почетном профессоре оборонного анализа в Военно-морской аспирантской школе США. Когда я позвонил Арквилле и спросил, что бы он сказал Путину сегодня, он не колебался: «Я бы сказал: договаривайся о мире, дурак!». Этот совет также известен как первое правило ямы: оказался в ней, прекрати копать », – пишет на страницах New York Times журналист и трехкратный Пулитцеровский лауреат Томас Фридмен.

Арквилла не взял свой совет с воздуха. После высадки в Нормандии 6 июня 1944 года очень быстро стало понятно, что немцы не способны сдержать прорыв союзников. После провала немецкой контратаки под Каннами 1 июля немецкий фельдмаршал Герд фон Рундштедт позвонил в Берлин, чтобы сообщить командиру армии Вильгельму Кейтелю об этом. Тот спросил: «И что нам теперь делать?». На это Фон Рундштедт ответил: «Договаривайтесь о мире, дураки! Что тут еще сделаешь?»

На следующий день Фон Рундштедта уволили. То же сделал и Путин, назначив командовать второй фазой войны против Украины генерала, который помог разбить оппозиционное движение в Сирии с особой жестокостью. Это не сработало для Германии во время Второй мировой войны. И Арквилла объясняет, почему армию Путина снова ждет мощное сопротивление украинской армии во время второй фазы на Донбассе. Он указывает не многие новые черты русско-украинской войны, которые определят будущее боев в целом.

«С многих точек зрения это Испанская гражданская война нашей эры. Тогда немцы опробовали многие новые виды оружия, в том числе бомбардировщики Stuka и танки Panzer. Союзники тоже вынесли уроки из той войны как раз перед началом Второй мировой. То же самое происходит в Украине, если говорить о новом поколении методов ведения войны», - сказал американский эксперт, написавший книгу «Блицкриг: новые вызовы кибервойны».

«В этой книге я описал три новых правила войны. И украинцы, похоже, придерживаются каждого из них. Первое – много мелких бьют одного большого и тяжелого. ВСУ оперируют небольшими тактическими группами, вооруженными высокоточным оружием. Они разбивают крупные роSSийские формирования и атакуют медленные и громкие вертолеты. Так что даже если у РоSSии есть количественное преимущество, у Украины есть много мелких и очень активных формирований», - объясни он.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД Латвии: «Единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, – это РФ»Глава МИД Латвии: «Единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, – это РФ»
Мало олигархов, говорящих сейчас о мире с Украиной, имеют доступ к ПутинуМало олигархов, говорящих сейчас о мире с Украиной, имеют доступ к Путину
Жителям деоккупированной части Киевской области советуют возвращаться домой в конце апреля - начале маяЖителям деоккупированной части Киевской области советуют возвращаться домой в конце апреля - начале мая
Премьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с ЗеленскимПремьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Австрии в Москве хочет сказать Путину, что тот проиграл Украине войну – министрКанцлер Австрии в Москве хочет сказать Путину, что тот проиграл Украине войну – министр
РоSSийская война против Украины должна "покончить с доминированием США в мире" — ЛаВРУНРоSSийская война против Украины должна "покончить с доминированием США в мире" — ЛаВРУН
Оккупанты в Мелитополе заняли местные здания СБУ и горсоветаОккупанты в Мелитополе заняли местные здания СБУ и горсовета
Первый посол США в Украине для CNN: Запад ошибочно позволил Путину навязать свои правилаПервый посол США в Украине для CNN: Запад ошибочно позволил Путину навязать свои правила
Патриарх Кирилл призвал роSSиян к «смиренному служению власти»Патриарх Кирилл призвал роSSиян к «смиренному служению власти»
Жители, оставшиеся в Изюме, полностью заблокированы, - горсоветЖители, оставшиеся в Изюме, полностью заблокированы, - горсовет
Последние новости
Подгружаем последние новости