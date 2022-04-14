NYT: Бесплатный совет Путину – договаривайся о мире, дурак!

Владимир Путин готовит массивную военную операцию, чтобы попытаться захватить хотя бы небольшую часть территории на востоке Украины. Так он надеется, что сможет оправдать свою провальную войну против Украины.

« Я подумал: кто бы мог дать ему лучший совет сейчас? Мой выбор остановился на одном из главных учителей стратегии - недавно ушедшем на пенсию Джонне Арквилле, почетном профессоре оборонного анализа в Военно-морской аспирантской школе США. Когда я позвонил Арквилле и спросил, что бы он сказал Путину сегодня, он не колебался: «Я бы сказал: договаривайся о мире, дурак!». Этот совет также известен как первое правило ямы: оказался в ней, прекрати копать », – пишет на страницах New York Times журналист и трехкратный Пулитцеровский лауреат Томас Фридмен.

Арквилла не взял свой совет с воздуха. После высадки в Нормандии 6 июня 1944 года очень быстро стало понятно, что немцы не способны сдержать прорыв союзников. После провала немецкой контратаки под Каннами 1 июля немецкий фельдмаршал Герд фон Рундштедт позвонил в Берлин, чтобы сообщить командиру армии Вильгельму Кейтелю об этом. Тот спросил: «И что нам теперь делать?». На это Фон Рундштедт ответил: «Договаривайтесь о мире, дураки! Что тут еще сделаешь?»

На следующий день Фон Рундштедта уволили. То же сделал и Путин, назначив командовать второй фазой войны против Украины генерала, который помог разбить оппозиционное движение в Сирии с особой жестокостью. Это не сработало для Германии во время Второй мировой войны. И Арквилла объясняет, почему армию Путина снова ждет мощное сопротивление украинской армии во время второй фазы на Донбассе. Он указывает не многие новые черты русско-украинской войны, которые определят будущее боев в целом.

«С многих точек зрения это Испанская гражданская война нашей эры. Тогда немцы опробовали многие новые виды оружия, в том числе бомбардировщики Stuka и танки Panzer. Союзники тоже вынесли уроки из той войны как раз перед началом Второй мировой. То же самое происходит в Украине, если говорить о новом поколении методов ведения войны», - сказал американский эксперт, написавший книгу «Блицкриг: новые вызовы кибервойны».

«В этой книге я описал три новых правила войны. И украинцы, похоже, придерживаются каждого из них. Первое – много мелких бьют одного большого и тяжелого. ВСУ оперируют небольшими тактическими группами, вооруженными высокоточным оружием. Они разбивают крупные роSSийские формирования и атакуют медленные и громкие вертолеты. Так что даже если у РоSSии есть количественное преимущество, у Украины есть много мелких и очень активных формирований», - объясни он.