NYT: Бесплатный совет Путину – договаривайся о мире, дурак!
Второй этап войны против Украины не принесет Москве желаемого успеха, потому что украинская армия уже полностью перешла на новейшие методы ведения войны, информирует
Владимир Путин готовит массивную военную операцию, чтобы попытаться захватить хотя бы небольшую часть территории на востоке Украины. Так он надеется, что сможет оправдать свою провальную войну против Украины.
« Я подумал: кто бы мог дать ему лучший совет сейчас? Мой выбор остановился на одном из главных учителей стратегии - недавно ушедшем на пенсию Джонне Арквилле, почетном профессоре оборонного анализа в Военно-морской аспирантской школе США. Когда я позвонил Арквилле и спросил, что бы он сказал Путину сегодня, он не колебался: «Я бы сказал: договаривайся о мире, дурак!». Этот совет также известен как первое правило ямы: оказался в ней, прекрати копать », – пишет на страницах
Арквилла не взял свой совет с воздуха. После высадки в Нормандии 6 июня 1944 года очень быстро стало понятно, что немцы не способны сдержать прорыв союзников. После провала немецкой контратаки под Каннами 1 июля немецкий фельдмаршал Герд фон Рундштедт позвонил в Берлин, чтобы сообщить командиру армии Вильгельму Кейтелю об этом. Тот спросил: «И что нам теперь делать?». На это Фон Рундштедт ответил: «Договаривайтесь о мире, дураки! Что тут еще сделаешь?»
На следующий день Фон Рундштедта уволили. То же сделал и Путин, назначив командовать второй фазой войны против Украины генерала, который помог разбить оппозиционное движение в Сирии с особой жестокостью. Это не сработало для Германии во время Второй мировой войны. И Арквилла объясняет, почему армию Путина снова ждет мощное сопротивление украинской армии во время второй фазы на Донбассе. Он указывает не многие новые черты русско-украинской войны, которые определят будущее боев в целом.
«С многих точек зрения это Испанская гражданская война нашей эры. Тогда немцы опробовали многие новые виды оружия, в том числе бомбардировщики Stuka и танки Panzer. Союзники тоже вынесли уроки из той войны как раз перед началом Второй мировой. То же самое происходит в Украине, если говорить о новом поколении методов ведения войны», - сказал американский эксперт, написавший книгу «Блицкриг: новые вызовы кибервойны».
«В этой книге я описал три новых правила войны. И украинцы, похоже, придерживаются каждого из них. Первое – много мелких бьют одного большого и тяжелого. ВСУ оперируют небольшими тактическими группами, вооруженными высокоточным оружием. Они разбивают крупные роSSийские формирования и атакуют медленные и громкие вертолеты. Так что даже если у РоSSии есть количественное преимущество, у Украины есть много мелких и очень активных формирований», - объясни он.