РоSSия задействовала криминалитет для "охоты" на активистов и правоохранителей Одессы

Для расшатывания ситуации в Одесской области РоSSия пыталась задействовать криминалитет. СБУ и полиция задержали лидеров и членов преступных группировок, в том числе "Эмиля Варшавского" и "Пайзулаева". Злоумышленники хотели стать оккупационными властями в случае захвата Одессы россиянами.

Они поддерживали связь с гражданами РФ , докладывали им о ситуации в регионе и терроризировали и запугивали местных жителей, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области. По информации СБУ , разоблаченные лица должны были «охотиться» на правоохранителей и активистов-патриотов", – сообщил он.

Все члены группировки-украинцы задержаны, один иностранец в настоящее время выдворен из Украины, другой находится за границей и имеет запрет на въезд.