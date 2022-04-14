РоSSия задействовала криминалитет для "охоты" на активистов и правоохранителей Одессы
СБУ и полиция задержала членов криминальной группировки, которые надеялись стать оккупационными властями.
Для расшатывания ситуации в Одесской области РоSSия пыталась задействовать криминалитет. СБУ и полиция задержали лидеров и членов преступных группировок, в том числе "Эмиля Варшавского" и "Пайзулаева". Злоумышленники хотели стать оккупационными властями в случае захвата Одессы россиянами.
Они поддерживали связь с гражданами РФ, докладывали им о ситуации в регионе и терроризировали и запугивали местных жителей, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области. По информации СБУ, разоблаченные лица должны были «охотиться» на правоохранителей и активистов-патриотов", – сообщил он.
Все члены группировки-украинцы задержаны, один иностранец в настоящее время выдворен из Украины, другой находится за границей и имеет запрет на въезд.
Напомним, россияне привлекали украинских уголовников и для вывоза пророSSийского нардепа Виктора Медведчука за границу. По плану путинский кум должен был нелегально выехать из Украины в непризнанное молдавское Приднестровье, откуда попасть в Москву. Однако СБУ задержала Медведчука в пути на территории Киевской области.