Депортация украинских детей с временно оккупированных территорий является фактически организованным на государственном уровне похищением и разрушением будущего украинской нации.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

"Такие действия роSSийских оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций", - отметили в ведомстве.

РоSSияне незаконно вывозят детей-сирот, лишенных родительской опеки, и тех, чьих родителей они убили, на территорию страны-оккупантки.