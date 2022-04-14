РоSSия занимается похищением украинских детей на государственном уровне, – МИД
Страна-оккупант пытается разными путями узаконить усыновление маленьких украинцев.
Депортация украинских детей с временно оккупированных территорий является фактически организованным на государственном уровне похищением и разрушением будущего украинской нации.
Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины.
"Такие действия роSSийских оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций", - отметили в ведомстве.
РоSSияне незаконно вывозят детей-сирот, лишенных родительской опеки, и тех, чьих родителей они убили, на территорию страны-оккупантки.
При этом РоSSия пытается легитимизировать усыновление маленьких украинцев россиянами. Сначала Дума, по поручению Путина, собралась внести изменения в законодательство по ускоренной процедуре усыновления детей из Донбасса. После этого Минобразования РФ решило подписать с роSSийскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях "сделки", которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в роSSийские семьи.