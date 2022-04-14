Прокуратура сообщила о подозрении предателю, который обустраивал россиянам огневые позиции в Буче

Мужчина призвал жителей города к принятию оккупации и угрожал им.

Прокуратура сообщила о подозрении предателю, который обустраивал россиянам огневые позиции в Буче
Фото: Офіс генпрокурора

Жителю Кривого Рога сообщили о подозрении в государственной измене. Он с 26 февраля находился в Буче, где всячески помогал врагу в оккупации и обстрелах.

Прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщили на странице Офиса генпрокурора в Facebook.

"Во время оккупации территории роSSийскими военными он перешел на сторону врага и, в условиях военного положения, осуществлял публичную поддержку вооруженной агрессии против Украины. Подозреваемый призвал жителей Бучи к повиновению и принятию «русского мира», угрожал им физической расправой", – говорится в сообщении.

Мужчина также добровольно предоставлял военным РоSSийской Федерации информацию об обстановке на территории города, находил и обустраивал для врага выгодные огневые позиции для дальнейшего уничтожения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ему грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Буча является одним из наиболее пострадавших от роSSийской оккупации городов Киевской области. Враги не просто стреляли по жилым домам, но и целенаправленно убивали и насиловали женщин и детей, расстреливали и похищали мирное население, уничтожали инфраструктуру.



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