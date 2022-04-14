Война в Украине может привести 1/5 человечества к страшной нищете, - генсек ООН

Война в Украине может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter .

"Единственное надежное решение о войне и ее последствиях для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир", написал Гуттериш.