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2022-04-14
Война в Украине может привести 1/5 человечества к страшной нищете, - генсек ООН
Единственным надежным решением он назвал мир.
Фото: facebook/Ant?nio Guterres
Война в Украине может привести более 1/5 человечества к нищете, нужде и голоду в масштабах, невиданных десятилетиями. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter.
"Единственное надежное решение о войне и ее последствиях для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир", написал Гуттериш.
Напомним, ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщала, что мировые цены на продукты в марте побили рекорд на фоне войны РоSSии против Украины.