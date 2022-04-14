Подбитый крейсер "Москва" затонул в Черном море – Арестович

РоSSийский крейсер "Москва", который в среду поразили украинские ракеты, затонул в Черном море. Об этом проинформировал Алексей Арестович, который занимает пост советника главы Офиса президента.

Подбитый крейсер “Москва“ затонул в Черном море – Арестович

Информацию о том, что поврежденный в результате атаки ВСУ роSSийский корабль затонул, подтверждает и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Нужно отметить, что Минобороны РФ пока не подтвердило, что крейсер "Москва" пошел ко дну. Утверждается только, что на корабле в результате детонации боеприпасов произошел пожар, а весь экипаж сейчас находится на берегу.

Режим РФ признал, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения. По предварительным данным, произошла детонация боеприпасы.

Подбитый крейсер “Москва“ затонул в Черном море – Арестович

В свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что этот ракетный крейсер поразили крылатые ракеты комплекса "Нептун", который стоит на вооружении ВСУ.

Между тем, ранее в порту временно оккупированного Бердянска украинские бойцы атаковали роSSийские БДК, которые доставили оккупантам военную технику. В результате как минимум один из них затонул.

Ранее Алексей Арестович объяснил, почему смерть Путина сейчас не выгодна Украине.


Максимов Віталій, Тудей

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