РоSSийские оккупанты открыли зверское "развлечение", перехват СБУ: забрало жизнь не одного украинца

Оба россиянина только смеялись над таким "развлечением", которое, не исключено, привело к гибели не одного украинца.

РоSSийские солдаты охотно обсуждают зверства, которые творят в Украине, в частных разговорах. Это следует из перехвата СБУ. Оккупант не скрывает, как танками переезжает гражданские автомобили, вероятно, даже с людьми внутри.

В разговоре со знакомым роSSийский захватчик утверждает, что находился под самим Киевом . В оправдание заявил, мол, теперь открыл для себя новое "развлечение": на танке переезжать легковые автомобили.

Товарищ даже не удивился услышанному факту зверства. Единственное, что его заинтересовало, это "скорость, с которой нужно ехать".

"Мой "трактор" спокойно машину переезжает. Я еб*шил где-то 40 км/час. Перелетел, дай Боже!", – ответил оккупант.

Оба россиянина только смеялись над таким "развлечением", которое, не исключено, привело к гибели не одного украинца, автомобили с которыми давили танками оккупантами.