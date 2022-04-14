В марте житомирские волонтеры вывезли из КБ "Луч" в Одессу боеприпасы к "Нептуну", - "Цензор.нет"

РоSSияне начали обстрелы конструкторского бюро уже после того, как оттуда забрали боеприпасы.

В марте житомирские волонтеры вывезли из КБ "Луч" в Одессу боеприпасы к "Нептуну", - "Цензор.нет"
Фото: скріншот

Житомирские волонтеры 3 марта вывезли из конструкторского бюро "Луч" боеприпасы к ракетным комплексам "Нептун". Их передали подразделениям, базирующимся в Одессе, пишет "Цензор.нет".

В тот момент, когда из бюро были вывезены все боеприпасы, роSSийские оккупанты начали обстреливать его цеха.

"Мы последнее сегодня забираем. Дураки вы. Поздно вс**ись!" – отметил один из волонтеров в адрес оккупантов.

Напомним, вчера роSSийский крейсер "Москва" был подбит украинской противокорабельной крылатой ракетой "Нептун". Информацию подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Нептун" разрабатывался на киевском конструкторском бюро "Луч" в 2014-2020 годах. С 2020 г. принят на вооружение ВСУ.

Вражеское военное командование не детализирует, что конкретно произошло с "Москвой", но роSSийские медиа говорят, что она утонула.



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