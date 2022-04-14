Минобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в школах Украины

Рабочая группа Минобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в украинских школах в рамках курса «Мировая литература», заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, сообщает hromadske.

«На прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений роSSийских авторов», - заявил Шкарлет.

Министр также добавил, что из-за войны РоSSии против Украины нарратив принадлежности к чему-то роSSийскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев, ведь войска РФ убили много украинских граждан и разрушили города Украины.

По словам Шкарлета, рабочая группа «глубоко просмотрит все произведения», ранее рекомендовавшиеся в рамках курса, и критически подойдет к содержанию предмета даже в выборочных произведениях.