Минобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в школах Украины

Рабочая группа пересмотрит все произведения, ранее рекомендованные в рамках курса «Мировая литература», информирует ZN.ua.

Минобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в школах Украины
© Скриншот Youtube

Рабочая группа Минобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в украинских школах в рамках курса «Мировая литература», заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, сообщает hromadske.

«На прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений роSSийских авторов», - заявил Шкарлет.

Министр также добавил, что из-за войны РоSSии против Украины нарратив принадлежности к чему-то роSSийскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев, ведь войска РФ убили много украинских граждан и разрушили города Украины.

По словам Шкарлета, рабочая группа «глубоко просмотрит все произведения», ранее рекомендовавшиеся в рамках курса, и критически подойдет к содержанию предмета даже в выборочных произведениях.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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