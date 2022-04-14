Пытал сторонников ВСУ: на Днепропетровщине задержали предателя, какой срок ему грозит

Пытал сторонников ВСУ: на Днепропетровщине задержали предателя, какой срок ему грозит

Полицейские задержали предателя, который сотрудничал с роSSийскими оккупантами и пытал тех, кто был сторонником ВСУ.

Как сообщают в полиции, житель Кривого Рога, приехав в Бучу Киевской области к родственникам, в феврале 2022 года перешел на сторону оккупантов.

Мужчина патрулировал улицы вместе с военными рф, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, сдавал пзиции украинских военных, а сторонников ВСУ – пытал.

Предателя задержали на Днепропетровщине, где он скрывался после освобождения Киевщины от врага.

Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами, поэтому фигуранту уже объявлено о подозрении в государственной измене.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Добавим, согласно официальным данным, в Буче были убиты 403 человека, 16 человек числятся пропавшими без вести, тела 163 погибших уже идентифицировали.

Оккупанты разрушили 22 многоэтажные дома, 2 из которых не подлежат восстановлению. Также подверглись разрушению 243 частных дома, которые также не подлежат восстановлению.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время своего посещения Бучи назвал Украину "местом преступления" и отметил необходимость независимого расследования.


Катерина Петренко, politeka.net

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