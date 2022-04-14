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2022-04-14
Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Альтернативы его военной логике нет
Путин знает, что война против Украины будет иметь серьезные последствия для РоSSии, информирует
© Официциальный сайт Кремля
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с роSSийским диктатором Владимиром Путиным рассказал, что тот знает о вреде санкций и о страданиях людей, но добавил, что альтернативы военной логике Путина нет, передает издание
Он рассказал, что Путин пообещал поставки газа в Европу по действующим контрактам, за который можно будет платить в евро.
Канцлер Австрии отметил, что Путин “прекрасно понимает, что война будет иметь серьезные последствия для РоSSии”.
Александр Хребет, ZN.ua