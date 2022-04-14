Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Альтернативы его военной логике нет

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с роSSийским диктатором Владимиром Путиным рассказал, что тот знает о вреде санкций и о страданиях людей, но добавил, что альтернативы военной логике Путина нет, передает издание Apa .

Он рассказал, что Путин пообещал поставки газа в Европу по действующим контрактам, за который можно будет платить в евро.

Канцлер Австрии отметил, что Путин “прекрасно понимает, что война будет иметь серьезные последствия для РоSSии”.