Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Альтернативы его военной логике нет

Путин знает, что война против Украины будет иметь серьезные последствия для РоSSии, информирует ZN.ua.

Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Альтернативы его военной логике нет
© Официциальный сайт Кремля

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с роSSийским диктатором Владимиром Путиным рассказал, что тот знает о вреде санкций и о страданиях людей, но добавил, что альтернативы военной логике Путина нет, передает издание Apa.

Он рассказал, что Путин пообещал поставки газа в Европу по действующим контрактам, за который можно будет платить в евро.

Канцлер Австрии отметил, что Путин “прекрасно понимает, что война будет иметь серьезные последствия для РоSSии”.


Александр Хребет, ZN.ua

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