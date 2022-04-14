Джастин Трюдо назвал действия войск РФ в Украине геноцидом

Он напомнил, что Канада была одной из первых инициировавших процесс против РоSSии в Гааге.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал действия РФ при вторжении в Украину и ее способы ведения войны словом "геноцид". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на канал NDTV.

Глава канадского правительства отметил, что геноцид – правильное описание роSSийских атак в Украине, повторив ранее высказанное президентом США Джо Байденом обвинение.

"Я думаю, что это абсолютно правильно, что все больше и больше людей говорят и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает РоSSия, то, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо журналистам в Квебеке.

"Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул премьер.

Трюдо также добавил, что Канада была одной из первых стран, инициировавших процесс в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы вынудить руководителя Кремля понести ответственность за его военные преступления.

Напомним, накануне Джо Байден назвал действия РоSSии геноцидом, заявив об этом собравшимся на взлетной полосе в городе Де-Мойн журналистам. «Я назвал это геноцидом, потому что становится все более очевидным, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем», - сказал президент США .

О замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что официальное признание Соединенными Штатами действий РоSSии в войне против Украины геноцидом займет много времени. По ее словам, президент США Джо Байден "говорил от души, когда назвал то, что мы видим в Украине геноцидом". Впрочем, для того чтобы правительство страны признало геноцид официально нужно длительное время для сбора доказательств.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия РоSSии в войне против Украины. Политик, получивший самую большую поддержку французов в первом туре новых президентских выборов, также утверждает, что россияне и украинцы – "братья".