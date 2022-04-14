Зеленский заявил, что не получал обращение Штайнмайера о визите. Шольц назвал решение Киева оскорбительным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о визите в Украину.

«Я как президент и наш офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии по поводу визита в Украину. У нас страна свободна, и мы готовы быть транзитным государством, если этот вопрос экономический, а не политический», – отметил он.

Президент также заявил, что героическое сопротивление Украины дает ей право выбирать друзей.

«50 дней войны, 50 дней устойчивости Украины, крепости и объединения нашей нации. Я думаю, мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством», – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в среду исключил визит в Киев в ближайшее время из-за нежелания Украины принять президента Штайнмайера.

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, Олаф Шольц назвал пренебрежительное отношение к президенту своей страны «несколько раздражительным, вежливо говоря», и сказал немецкой радиостанции RBB, что сам не планирует в ближайшее время посещать Киев .

При этом он отверг обвинения в том, что Германия не спешит с военной помощью Украине. Канцлер подчеркнул, что именно его правительство впервые пошло на такой шаг, ведь после окончания второй мировой войны Германия уклонялась от предоставления оружия другим государствам.

"Мы доставляем, мы доставили и будем доставлять", - добавил Олаф Шольц.

Впрочем, как пишет The New York Times, немецкие чиновники приватно признают, что правительство избегает решения о предоставлении тяжелого вооружения и даже внутри правительства Шольца растет давление, чтобы изменить эту позицию.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква ранее заявил, что каждый визит в Украину иностранных лидеров сегодня – "это не просто символ поддержки, он должен увенчаться конкретным результатом. И в случае с немецким руководством это могли бы быть либо эмбарго на нефть, либо новые поставки вооружения, особенно тяжелого".