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2022-04-14
В Белом доме планируют визит своего представителя в Киев - "Голос Америки"
Байден визит в Киев не планирует
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Администрация Джо Байдена планирует визит высокопоставленного представителя Белого дома в Киев в качестве знака солидарности с Украиной,
По словам источника, скорее всего, в Киев отправятся либо госсекретарь Энтони Блинкен, либоминистр обороны Остин Ллойд. Что касается президента Байдена, он не планирует посещение Киева.
В данное время окончательное решение о визите еще не принято, но эта тема активно обсуждается.
Виктор Конев, ZN.ua