В Белом доме планируют визит своего представителя в Киев - "Голос Америки"

Администрация Джо Байдена планирует визит высокопоставленного представителя Белого дома в Киев в качестве знака солидарности с Украиной, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, скорее всего, в Киев отправятся либо госсекретарь Энтони Блинкен, либоминистр обороны Остин Ллойд. Что касается президента Байдена, он не планирует посещение Киева .

В данное время окончательное решение о визите еще не принято, но эта тема активно обсуждается.