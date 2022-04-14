РоSSияне всю ночь обстреливали Харьков и Херсонскую область, в Донецкой области за сутки ранены 11 мирных жителей, - ОВА

В Луганской области самые ожесточенные бои идут в Золотом.

РоSSияне всю ночь обстреливали Харьков и Херсонскую область, в Донецкой области за сутки ранены 11 мирных жителей, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, в Киевской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской области. В Харькове всю ночь продолжались обстрелы, информация о пострадавших устанавливается. За сутки по области – 10 раненых и 4 погибших гражданских. Бои в Харьковской области ведутся за Изюм. Об этом говорится в сводке от голов ОВА по состоянию на 8 утра.

В Луганской области наиболее ожесточенные бои ведутся в Золотом. В общем, продолжаются постоянные минометные обстрелы, стреляют системы залпового огня. Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, эвакуировали 400 человек.

На Донетчине враги продолжают давить по всей линии фронта: обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТГ, Марьинки, Торецкой общины. За сутки ранения получили 11 мирных жителей.

По линии разграничения – разрушение жилых домов и инфраструктуры. За среду повреждено 34 объекта, в том числе 22 жилых дома.

Мариуполь – без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. РоSSияне не выпускают из города людей.

За минувшую ночь на территории Херсонщины были слышны взрывы и обстрелы. В частности, в районе Чернобыевки. Последствия уточняются. На территории области продолжаются мародерства орков, обостряется гуманитарный кризис.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ обнародовал детали подрыва моста в Харьковской области вместе с оккупантами и вражеской техникой. Враг собирался усилиться на Изюмском направлении.



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