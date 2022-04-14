В Луганской области главам двух ОТГ объявили подозрение в государственной измене
Подозреваемые предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, информирует
Главам Марковской и Меловской ОТГ Луганской области побъявили о подозрении в государственной измене. Подозреваемые перешли на сторону оккупантов, сообщает Офис генерального прокурора в
Отмечается, что главы территориальных громад намеренно продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
"Подозреваемые перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - подчеркнули в прокуратуре.
Главой Меловской громады является Олег Савченко, Марковскую громаду возглавляет Иван Дзюба.