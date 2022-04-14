В Луганской области главам двух ОТГ объявили подозрение в государственной измене

Подозреваемые предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, информирует ZN.ua.

В Луганской области главам двух ОТГ объявили подозрение в государственной измене
© Офис генерального прокуратура

Главам Марковской и Меловской ОТГ Луганской области побъявили о подозрении в государственной измене. Подозреваемые перешли на сторону оккупантов, сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что главы территориальных громад намеренно продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

"Подозреваемые перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - подчеркнули в прокуратуре.

Главой Меловской громады является Олег Савченко, Марковскую громаду возглавляет Иван Дзюба.


Анна Конюченко, ZN.ua

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