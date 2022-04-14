В Луганской области главам двух ОТГ объявили подозрение в государственной измене

Главам Марковской и Меловской ОТГ Луганской области побъявили о подозрении в государственной измене. Подозреваемые перешли на сторону оккупантов, сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что главы территориальных громад намеренно продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.