РоSSия потеряла уже 19 900 своих военных, - Генштаб ВСУ

Боевые потери РоSSии с 24 февраля по 14 апреля ориентировочно составили 19 900 человек и 753 танка.

Боевых бронированных машин у врага стало меньше на 1968 единиц, артиллерийских систем – на 366, ракетных систем залпового огня – на 122. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также россияне потеряли 64 единицы противовоздушной обороны, 160 самолетов, 144 вертолета, 1437 единиц автомобильной техники, семь кораблей или катеров, 76 цистерн с топливом, 134 БПЛА оперативно-тактического уровня и 25 единиц автомобильной техники.

Фото: Генштаб ВСУ в Facebook, потери на 14.04.2022

Напомним, утром Генеральный штаб ВСУ обнародовал детали подрыва моста в Харьковской области вместе с оккупантами и вражеской техникой. Бойцы силы специальных операций несколько дней назад обнаружили бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала", двигавшиеся на усиление своей группировки по Изюмскому направлению.