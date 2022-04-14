Месть РФ за крейсер "Москва": существует высокий риск ракетных ударов по Одесской области

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил , что РФ может попытаться отомстить за существенное повреждение крейсера "Москва".

По его словам, в Одесской области остается высокая вероятность ракетных ударов.

"Я понимаю, что враг будет готовить все, чтобы, скажем так, пытаться ответить за "Москву". Что ж, мы готовы ко всему, потому что силы обороны полностью контролируют процесс", - подчеркнул спикер.

Братчук подчеркнул, что украинские защитники в Одесской области отслеживают все возможные риски активизации действий противника.