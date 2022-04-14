МИД: Похищенные оккупантами украинские дети могут быть незаконно переданы на усыновление россиянам

Такие действия роSSийских оккупантов требуют решительной реакции международного сообщества, информирует ZN.ua.

Украинские дети, которых роSSийские захватчики незаконно вывезли на территорию РФ, в том числе дети-сироты и дети, родители которых погибли в результате войны РоSSии против Украины, могут быть незаконно переданы на усыновление в роSSийские семьи, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

«Вопиющей является угроза незаконного усыновления украинских детей роSSийскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины. В этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с роSSийскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях - т.н. «Л/ДНР» - «соглашения», которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в роSSийские семьи», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, государства, являющиеся сторонами этого международного договора, в т.ч. РоSSия и Украина обязаны принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы.

«Попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины «законные» основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека», - подчеркнули в МИД.

Фактически РФ в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.

В ведомстве считают, что такие действия роSSийских оккупантов могут квалифицироваться как киднэппинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Специальным представителям Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и ??по вопросам насилия в отношении детей с призывом принять безотлагательные меры по возвращению украинских детей на территорию Украины.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские ракеты «Нептун» попали в ракетный крейсер оккупантов «Москва»Украинские ракеты «Нептун» попали в ракетный крейсер оккупантов «Москва»
В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - МинобороныВ Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны
Похоже, обмена может не быть: у Путина напомнили, что Медведчук — не гражданин РоSSииПохоже, обмена может не быть: у Путина напомнили, что Медведчук — не гражданин РоSSии
По меньшей мере четыре страны могут заблокировать путь Украины на членство в ЕвросоюзеПо меньшей мере четыре страны могут заблокировать путь Украины на членство в Евросоюзе
США не могут подтвердить, что в Мариуполе применили химическое оружие — БлинкенСША не могут подтвердить, что в Мариуполе применили химическое оружие — Блинкен
Вышли из окружения: в Мариуполе украинские защитники соединились с полком "АЗОВ", подробностиВышли из окружения: в Мариуполе украинские защитники соединились с полком "АЗОВ", подробности
На Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский самолетНа Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский самолет
Взятый в плен герой фильма "Украинские шерифы" вышел на связьВзятый в плен герой фильма "Украинские шерифы" вышел на связь
Путин может еще долго править РоZZией — украинские спецслужбыПутин может еще долго править РоZZией — украинские спецслужбы
Новые санкции должны быть такими, чтобы РоSSия даже не говорила об оружии массового поражения, – Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости