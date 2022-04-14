МИД: Похищенные оккупантами украинские дети могут быть незаконно переданы на усыновление россиянам
Такие действия роSSийских оккупантов требуют решительной реакции международного сообщества, информирует
Украинские дети, которых роSSийские захватчики незаконно вывезли на территорию РФ, в том числе дети-сироты и дети, родители которых погибли в результате войны РоSSии против Украины, могут быть незаконно переданы на усыновление в роSSийские семьи,
«Вопиющей является угроза незаконного усыновления украинских детей роSSийскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины. В этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с роSSийскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях - т.н. «Л/ДНР» - «соглашения», которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в роSSийские семьи», - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, государства, являющиеся сторонами этого международного договора, в т.ч. РоSSия и Украина обязаны принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы.
«Попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины «законные» основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека», - подчеркнули в МИД.
Фактически РФ в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.
В ведомстве считают, что такие действия роSSийских оккупантов могут квалифицироваться как киднэппинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций.
Министерство иностранных дел Украины обратилось к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Специальным представителям Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и ??по вопросам насилия в отношении детей с призывом принять безотлагательные меры по возвращению украинских детей на территорию Украины.