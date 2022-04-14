МИД: Похищенные оккупантами украинские дети могут быть незаконно переданы на усыновление россиянам

Украинские дети, которых роSSийские захватчики незаконно вывезли на территорию РФ , в том числе дети-сироты и дети, родители которых погибли в результате войны РоSSии против Украины, могут быть незаконно переданы на усыновление в роSSийские семьи, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

«Вопиющей является угроза незаконного усыновления украинских детей роSSийскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины. В этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с роSSийскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях - т.н. «Л/ДНР» - «соглашения», которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в роSSийские семьи», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, государства, являющиеся сторонами этого международного договора, в т.ч. РоSSия и Украина обязаны принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы.

«Попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины «законные» основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека», - подчеркнули в МИД .

Фактически РФ в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.

В ведомстве считают, что такие действия роSSийских оккупантов могут квалифицироваться как киднэппинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций.