Код нации и оберег постановили уничтожить: оккупанты решили "бороться" с детскими вышиванками
Мелитопольцы массово отказываются выполнять требования оккупантов.
В одном из детских садов временно оккупированного Мелитополя оккупационная администрация приказала сжечь детские вышиванки. Об этом сообщает издание "Риа Мелитополь".
"Первую задачу, которую поставила оккупационная власть в нашем новом детском саду "Ласточка", открытом в начале года, - сжечь детские вышиванки. Мы их покупали на праздники, торжественные и знаменательные даты. По всей видимости, других более важных задач, кроме как сжечь вышиванки, у оккупантов нет, - рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Стоит отметить, что родители отказываются вести своих детей в детсад по требованию оккупантов.
В школах города также классы пустуют - несмотря на угрозы оккупантов "оставить на второй год" детей, которые не выйдут на обучение по роSSийским программам.