Код нации и оберег постановили уничтожить: оккупанты решили "бороться" с детскими вышиванками

Код нации и оберег постановили уничтожить: оккупанты решили "бороться" с детскими вышиванками

Мелитопольцы массово отказываются выполнять требования оккупантов.

В одном из детских садов временно оккупированного Мелитополя оккупационная администрация приказала сжечь детские вышиванки. Об этом сообщает издание "Риа Мелитополь".

оккупанты, колонна, роSSийская техника

"Первую задачу, которую поставила оккупационная власть в нашем новом детском саду "Ласточка", открытом в начале года, - сжечь детские вышиванки. Мы их покупали на праздники, торжественные и знаменательные даты. По всей видимости, других более важных задач, кроме как сжечь вышиванки, у оккупантов нет, - рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Стоит отметить, что родители отказываются вести своих детей в детсад по требованию оккупантов.

В школах города также классы пустуют - несмотря на угрозы оккупантов "оставить на второй год" детей, которые не выйдут на обучение по роSSийским программам.


Александра Павленко, politeka.net

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