Парк Горького в Харькове попал под обстрел роSSийских оккупантов: кадры уничтожения сняли на видео

Парк Горького в Харькове попал под обстрел роSSийских оккупантов: кадры уничтожения сняли на видео

Снаряды попадают на газоны и аттракционы, причиняя огромные разрушения.

С начала войны Харьков находится под постоянными обстрелами роSSийской армии, которая уничтожает жилые дома, школы, больницы и даже парки. В сети появилось видео обстрела парка Горького в Харькове.

На кадрах видно, как снаряды попадают на газоны и аттракционы, причиняя огромные разрушения. Наиболее массированный обстрел был 2 апреля, когда пострадал один из сотрудников коммунального предприятия.

Мужчину с ранениями госпитализировали, а спасатели взялись ликвидировать последствия обстрелов.

В парке полностью разрушена сцена, повреждены немало скульптур на территории, а также ряд аттракционов.

Стоит отметить, что всю ночь на 14 апреля враг накрывал Харьков огнем. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.


Александра Павленко, politeka.net

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