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2022-04-14
Суд арестовал львиную долю имущества семьи Медведчука
Арестованы автомобили, дома, земля, яхта и т.д.
© Стас Юрченко/Ґрати
В Государственном бюро расследований
Отмечается, что 13 апреля Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.
Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых Виктор Медведчук или его жена.
Середа Елена, ZN.ua