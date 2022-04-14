Суд арестовал львиную долю имущества семьи Медведчука

Арестованы автомобили, дома, земля, яхта и т.д.

Суд арестовал львиную долю имущества семьи Медведчука
© Стас Юрченко/Ґрати

В Государственном бюро расследований сообщили, что по представлению ДБР и ОГП суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчука.

Отмечается, что 13 апреля Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых Виктор Медведчук или его жена.


Середа Елена, ZN.ua

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