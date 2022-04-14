Команда следователей Международного уголовного суда начала расследование военных преступлений РФ в Буче

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Бучу в Киевской области.

"Главный прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу. Правильно, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда начнет работу в городе. Ответственность для роSSийских военных за военные преступления – неизбежна. Будем затягивать их всех в Трибунал. И не только за совершенное в Буче" , – сказал он в вечернем видеообращении.

В офисе генерального прокурора Украины рассказали подробности визита и опубликовали фото.

Фото: gp.gov.ua

"Карим А.А. Хан, королевский адвокат прибыл в Киев с командой следователей и экспертов, чтобы начать свое независимое расследование непосредственно на местах совершения военных преступлений", - отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она сообщила, что в день приезда Хана в Буче началась эксгумация тел убитых гражданских со второй большой могилы на территории местной церкви. Вместе они посетили также место хранения расстрелянных военными РФ автомобилей.

Фото: gp.gov.ua

Во втором большом погребении, как и в предыдущем большинство жертв, которых уже осмотрели, имеют огнестрельные и осколочные ранения.

"Здесь на каждом шагу ужасающие доказательства зверств армии РФ на территории Украины и мы объединяем усилия с Офисом прокурора МУС, чтобы расследовать каждое военное преступление на нашей земле", - добавила Венедиктова.

По ее словам, вскоре Офис прокурора МУС присоединится к работе совместной следственной группы, созданной Украиной, Литвой и Польшей.

"Очень важно, что прокурор МУС Хан видит последствия и свидетельства этих ужасающих преступлений РФ своими глазами и искренний в своем стремлении без устали работать ради верховенства права и справедливости для жертв и потерпевших", - подчеркнула генпрокурор.

Фото: gp.gov.ua

Пресс-служба МКС в твиттере подала заявление Карима Хана в Буче.

"Украина является местом преступления. Мы здесь (в Буче. – ред.), потому что есть обоснованные основания полагать, что совершались преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. Мы должны прорваться сквозь туман войны, чтобы добраться до истины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевщины для сбора доказательной базы совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

После освобождения пригородов Киевщины от россиян стало известно о зверствах оккупантов. Так, мэр Бучи сообщил о том, что в братской могиле похоронили 280 человек. Все они – мирные жители. Также по освобожденному от оккупантов городу продолжают находить тела погибших и замученных граждан. Некоторым из них нет 16 лет. Всех этих людей расстреливали русские, убивали выстрелами в затылок. При этом на многих телах были белые повязки, что показывало, что они мирные жители.

В конце февраля прокурор Карим Хан самостоятельно инициировал расследование преступлений РоSSии против Украины. Действия русских военных он квалифицирует как "военные преступления" и "преступления против человечества". Прокурор отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда («МУС», или «Суда»), поэтому сама не может передать эту ситуацию в его офис.