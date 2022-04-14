Силы спецопераций подорвали мост с вражеской техникой, которая направлялась в Изюм — Генштаб ВСУ

Группа Сил специальных операций Украины подорвала мост, уничтожив колонну техники роSSийских оккупантов, которая направлялась на усиление своей группировки в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в колонне вражеской техники были бронеавтомобили «Тигр», «Камаз» и три «Урала».

«Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост по пути вражеской техники. Дальше – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента», - говорится в сообщении.

Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага.

«Подрыв моста вместе с роSSийской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну. Подорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели», - отметили в Генштабе.