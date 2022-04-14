Офис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 548 детей, 197 — погибли

351 ребенок получил ранение.

Более 548 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РоSSии. 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отмечается в сообщении.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 014 учебных заведений, из них 91 разрушено полностью.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия с начала вторжения в Украину потеряла 2 880 единиц техники – OryхРоSSия с начала вторжения в Украину потеряла 2 880 единиц техники – Oryх
Президент Колумбии высказал свою позицию по поводу войны в Украине и ее последствий
В Украине 14 апреля будут работать девять гуманитарных коридоровВ Украине 14 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова из артиллерии, погибли четыре человекаОккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова из артиллерии, погибли четыре человека
США, вероятно, признают действия россиян в Украине геноцидом — НуландСША, вероятно, признают действия россиян в Украине геноцидом — Нуланд
Науседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужнаНауседа объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужна
Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзеПентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзе
Более 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - ЖивицкийБолее 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - Живицкий
ОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в УкраинеОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в Украине
Военная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млнВоенная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости