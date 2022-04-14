Офис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 548 детей, 197 — погибли

Более 548 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РоSSии. 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отмечается в сообщении.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.