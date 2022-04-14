Генштаб показал уничтожение колонны роSSийской техники в Харьковской области: оккупантов взорвали вместе с мостом

Враги собирались усиливаться, но не доехали.

Фото: Генштаб ВСУ Уничтоженные оккупанты, которые собирались усиливаться на Харьковском направлении

Генеральный штаб ВСУ обнародовал детали подрыва моста в Харьковской области вместе с оккупантами и вражеской техникой. Бойцы сил специальных операций несколько дней назад обнаружили бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала", двигавшиеся на усиление своей группировки по Изюмскому направлению.

После установления маршрута колонны операторы ССО осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост, сообщили на странице Генштаба в Facebook.

"Далее – кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента", – говорится в сообщении.

Заложив взрывчатку в необходимое место, операторы ждали врага. Подрыв моста вместе с роSSийской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну.

Фото: Генштаб ВСУ Уничтоженные оккупанты, которые собирались усиливаться на Харьковском направлении

Операторы с помощью БПЛА подтвердили точное поражение цели. После этого дело завершили Силы обороны Украины.