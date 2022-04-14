Атака на «Москву»: в Минобороны РФ подтвердили серьезные проблемы на крейсере

Официальная версия агрессора – пожар и детонация боеприпасов, информирует ZN.ua.

Атака на «Москву»: в Минобороны РФ подтвердили серьезные проблемы на крейсере
© Цензор.нет

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о проблемах с флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва». В оборонном ведомстве не стали уточнять причину, ограничившись сообщением о «пожаре и детонации боеприпасов».

«Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара. Экипаж эвакуирован. Причины пожара устанавливаются», - говорится в сообщении.

По данным украинских волонтеров, причиной «серьезных повреждений» стали отечественные крылатые ракеты «Нептун». И даже если крейсер удастся потушить, в ближайший год он будет не боеспособным. Если корабль потушить не смогут (из-за шторма), его ждет тактическое затопление.

Официального комментария Генерального штаба ВСУ по поводу поражения вражеского корабля пока что нет.


Ольга Чекис, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Блок рекламы


Похожие новости
«Получил серьезные повреждения»: в Черном море полыхает роSSийский крейсер, что известно на данный момент«Получил серьезные повреждения»: в Черном море полыхает роSSийский крейсер, что известно на данный момент
США фиксируют значительные проблемы с моральным духом у россиян, – CNNСША фиксируют значительные проблемы с моральным духом у россиян, – CNN
Минобороны РоSSии прямо угрожает ударами по КиевуМинобороны РоSSии прямо угрожает ударами по Киеву
У оккупантов - потери на юге и проблемы на Донбассе: сводка Генштаба на вечер 13 апреляУ оккупантов - потери на юге и проблемы на Донбассе: сводка Генштаба на вечер 13 апреля
В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - МинобороныВ Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны
Руководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР МинобороныРуководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР Минобороны
Оккупанты угрожают Мариуполю химическими атаками: что известноОккупанты угрожают Мариуполю химическими атаками: что известно
Проблемы с продуктами, запугивания и контроль ФСБ: ситуация в Запорожской области остается тяжелой, деталиПроблемы с продуктами, запугивания и контроль ФСБ: ситуация в Запорожской области остается тяжелой, детали
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные ГенштабаВраг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Правоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – ВенедиктоваПравоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – Венедиктова
Последние новости
Подгружаем последние новости