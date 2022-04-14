Атака на «Москву»: в Минобороны РФ подтвердили серьезные проблемы на крейсере

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о проблемах с флагманом Черноморского флота – крейсером «Москва». В оборонном ведомстве не стали уточнять причину, ограничившись сообщением о «пожаре и детонации боеприпасов».

«Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара. Экипаж эвакуирован. Причины пожара устанавливаются», - говорится в сообщении.

По данным украинских волонтеров, причиной «серьезных повреждений» стали отечественные крылатые ракеты «Нептун». И даже если крейсер удастся потушить, в ближайший год он будет не боеспособным. Если корабль потушить не смогут (из-за шторма), его ждет тактическое затопление.

Официального комментария Генерального штаба ВСУ по поводу поражения вражеского корабля пока что нет.