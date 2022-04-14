Медведчук проходит в деле о вмешательстве РФ в американские выборы – NYT

В Вашингтоне дали понять, что выдача кума Путина РоSSии была бы нежелательным вариантом, информирует ZN.ua.

Медведчук проходит в деле о вмешательстве РФ в американские выборы – NYT
© Стас Юрченко/Ґрати

Задержанный в Украине пророSSийский политик Виктор Медведчук фигурирует в деле о вмешательстве РоSSии в выборы в США, пишет The New York Times. Депутат был клиентом Пола Манафорта – политтехнолога 45-го президента США Дональда Трампа.

В материале издания говорится, что Медведчук мог знать о планах Кремля, хотя все эти годы он упорно отрицал это: «Его отношение к вмешательству РоSSии в выборы в США связано с контактами с Манафортом, хотя в докладе специального прокурора и в двух федеральных судебных процессах он (Медведчук – ред.) не является центральной фигурой».

Тем не менее, Виктор Медведчук был близок с Владимиром Путиным, роSSийский диктатор крестил его дочь. Кроме того, Медведчук представлял пророSSийские политсилы в Украине – те самые, в кругу которых Манафорт нашел себе нескольких клиентов.

До сотрудничества с Трампом Манафорт консультировал ныне запрещенную «Оппозиционную платформу-За життя», лидером политсовета партии был именно Медведчук. В Украине американский политтехнолог также сотрудничал с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

«В 2017 году, когда в США активизировалось расследование роSSийского вмешательства, имя Медведчука всплыло в числе нескольких пророSSийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину», - напоминает издание. ФБР изучали возможные связи Трампа с Путиным через тех людей, с которыми контактировал политтехнолог Манафорт.

Манафорт перестал возглавлять штаб Трампа после того, в Украине были опубликованы записи «черной бухгалтерии» Януковича, свидетельствующие о выплате политтехнологу 12,7 млн долларов.

Медведчука могут выдать РоSSии или оставить в руках украинской Фемиды. Если политик останется в Украине, неясно, будет ли расследование касаться его сотрудничества с Манафортом, или сосредоточиться на внутренних вопросах, подчеркивается в материале.


Ольга Чекис, ZN.ua

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