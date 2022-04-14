РоSSия с начала вторжения в Украину потеряла 2 880 единиц техники – Oryх

Уничтожены, захвачены или выведены из строя 505 танков армии агрессора, информирует ZN.ua.

РоSSия с начала вторжения в Украину потеряла 2 880 единиц техники – Oryх
© КГГА, Алексей Самсонов

РоSSийская армия с начала вторжения в Украину потеряла в разы больше техники, чем украинская. Соотношение потерь техники армий обеих стран составляет примерно 4:1, танков – 5:1, свидетельствуют данные проекта Oryx.

В отчет вошла только та техника, потерю которой эксперты смогли подтвердить при помощи фото- и видеодоказательств.

За 49 дней полномасштабной войны против Украины РоSSия потеряла 2 880 единиц техники: 1538 уничтожены, 44 повреждены, 235 брошены и 1 065 захвачены украинскими военными.

Среди потерь – 505 танков. Более 250 были уничтожены, девять – повреждены, 40 – брошены, и еще 200 захвачены ВСУ.

Больше всего РоSSия потеряла танков Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года. Среди потерь также танки Т-80 (модификации У, БВ и другие) и 17 танков Т-90А. Модели 62 танков не удалось определить по фотографиям.

Лишать оккупантов техники защитникам Украины помогают опыт, а также противотанковые комплексы, как отечественная «Стугна-П», так и переданные партнерами Javrelin и NLAW. Уязвимость танков перед ракетными комплексами ставит под вопрос эффективность этой техники в современной войне, пишет Business Insider.


Ольга Чекис, ZN.ua

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