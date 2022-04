Генсек ООН: Война РФ против Украины может обречь значительную часть человечества на голод, невиданный десятилетиями

Война РоSSии против Украины может привести к голоду и бедности большой части человечества в масштабах, невиданных десятилетиями, написал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в твиттер .

«Война в Украине может втянуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир», - заявил Гуттериш.