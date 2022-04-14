Перехвачены разговоры россиян: «Путин сказал все с землей ровнять»

Межведомственный координационный центр при ГУР МО с участием Национальной полиции Украины получил очередной перехват разговоров военнослужащих РФ , раскрывающих планы роSSийского командования по войне в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора Олег Карасев рассказал жене о том, какие указания получили роSSийские военные по поводу дальнейших действий в Украине: «Путин сказал, если до 10 мая ни х… не сделаем, то все с землей равнять».

По его словам, есть распоряжение «Рубежное еще пытаемся «освободить», а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Позаседали так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день».

«Этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности, президента Путина», – отмечает военная разведка.

Напомним, по информации главы ОВА Сергея Гайдая, россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах в Луганской области, готовясь к дальнейшему наступлению. Глава области призвал мирных жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.

Глава Офиса президента Андрей Ермак вслед за Сергеем Гайдаем также призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться в более безопасные районы.