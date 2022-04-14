Пентагон провел совещание с производителями оружия относительно необходимости вооружить Украину - CNN

В среду в Пентагоне состоялось совещание с руководителями восьми крупнейших главных подрядчиков американской армии, в ходе которого обсуждали вопрос, как вооружить Украину как можно скорее, пишет CNN .

Обсуждение за круглым столом проходило под руководством заместителя министра обороны Кэтлин Хикс и было сосредоточено на целях Пентагона по поводу продолжения поставок оружия в Украину, а также возможности поддерживать боеготовность вооруженных сил США и союзников.

В преддверии CNN со ссылкой на представителя оборонной промышленности США сказал, что основные производители оружия сталкиваются с серьезными логистическими проблемами и нехваткой рабочей силы. Также могут возникнуть и другие проблемы, поскольку заказ оружия для Украины пересекается во времени с выполнением заказа для армии США .

«Засекреченный круглый стол частично предназначен для решения этих проблем. Но в первую очередь он был сосредоточен на цели «ускорить производство» оружия для Украины, включая системы, которые можно быстро снабжать и эффективно использовать с минимальной подготовкой», - пишет издание.

В то же время, в минобороны заявили, что поставки Украины Javelin и Stinger никак не влияют на готовность вооружения американских сил.