Пентагон провел совещание с производителями оружия относительно необходимости вооружить Украину - CNN

Основными вопросами являлась логистика и приоритетность контрактов, информирует ZN.ua.

Пентагон провел совещание с производителями оружия относительно необходимости вооружить Украину - CNN
© dic.academic.ru

В среду в Пентагоне состоялось совещание с руководителями восьми крупнейших главных подрядчиков американской армии, в ходе которого обсуждали вопрос, как вооружить Украину как можно скорее, пишет CNN.

Обсуждение за круглым столом проходило под руководством заместителя министра обороны Кэтлин Хикс и было сосредоточено на целях Пентагона по поводу продолжения поставок оружия в Украину, а также возможности поддерживать боеготовность вооруженных сил США и союзников.

В преддверии CNN со ссылкой на представителя оборонной промышленности США сказал, что основные производители оружия сталкиваются с серьезными логистическими проблемами и нехваткой рабочей силы. Также могут возникнуть и другие проблемы, поскольку заказ оружия для Украины пересекается во времени с выполнением заказа для армии США.

«Засекреченный круглый стол частично предназначен для решения этих проблем. Но в первую очередь он был сосредоточен на цели «ускорить производство» оружия для Украины, включая системы, которые можно быстро снабжать и эффективно использовать с минимальной подготовкой», - пишет издание.

В то же время, в минобороны заявили, что поставки Украины Javelin и Stinger никак не влияют на готовность вооружения американских сил.

Накануне стало известно, что США рассматривают возможность поставки Украине оружия средней дальности, которая способна наносить удары по аэродромам РоSSии.


Ирина Знась, ZN.ua

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